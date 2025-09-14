Введенные санкции также привели к существенному сокращению поступлений в региональный бюджет, сообщила губернатор НАО

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт, избранная губернатором региона 14 сентября на сессии законодательного собрания НАО, заявила в своем выступлении на сессии, что необходимо сокращать траты бюджета региона из-за снижения цен на нефть.

"Наша задача сделать все возможное для успешной и эффективной работы добывающих компаний, которые обеспечивают энергетическую безопасность России. Но сегодня мы столкнулись с серьезным вызовом. Снижение цен на нефть и введенные санкции привели к существенному сокращению поступлений в региональный бюджет. Эти обстоятельства требуют переосмысления системы государственных расходов, более качественной работы по управлению финансами округа и сокращению трат", - сказала Гехт.

Основными источниками доходов бюджета НАО являются налог на имущество организаций, доходы от работы Харьягинского нефтяного месторождения на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц.