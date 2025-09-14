Что известно о губернаторе Ненецкого автономного округа Ирине Гехт

Ее избрали депутаты окружного собрания НАО

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября 2025 г. депутаты окружного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) избрали губернатором региона врио руководителя округа Ирину Гехт.

Ирина Альфредовна Гехт родилась 30 ноября 1969 году в городе Щучье Щучанского района Курганской области.

В 1992 году окончила исторический факультет Челябинского государственного университета (ЧелГУ), в 1998 году - аспирантуру вуза. В 2001 году прошла курсы повышения квалификации по направлению "Государственное и муниципальное управление".

Кандидат педагогических наук. В 2009 году в Южно-Уральском государственном университете защитила диссертацию на тему "Формирование профессионально-ценностных ориентаций будущих специалистов социальной работы в вузе".

Преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры социальной работы ЧелГУ.

Входила в совет женского общественного движения Челябинской области.

Была помощником депутата Государственной думы Михаила Гришанкова.

В 2003 году стала членом общественного совета при комитете по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области.

В 2006 году была избрана в Общественную палату Челябинской области, в 2009-2010 годах занимала пост заместителя председателя региональной общественной палаты.

Возглавляла автономную некоммерческую организацию "Центр "Гражданская инициатива".

В марте 2009 году баллотировалась в Челябинскую городскую думу IV созыва от партии "Родина" по Центральному одномандатному округу №36. Однако в парламент не прошла, заняв второе место (33,15%) после депутата гордумы от "Единой России" Александра Вышегородцева (38,16%).

С 28 апреля 2010 года по 1 февраля 2011 года - первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области.

С 1 февраля 2011 года по 19 ноября 2012 года - министр социальных отношений Челябинской области.

С 19 ноября 2012 года занимала пост заместителя губернатора Челябинской области по социальным вопросам.

В 2013-2014 годах - заместитель председателя правительства Челябинской области по социальным вопросам.

В 2014-2019 годах - член Совета Федерации (сенатор) - представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области (была наделена полномочиями 24 сентября 2014 года). С октября 2014 года являлась заместителем председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 10 июля 2019 года полномочия Ирины Гехт в Совфеде были досрочно прекращены в связи с ее переходом на работу в органы исполнительной власти Челябинской области.

С 11 июля 2019 года занимала должность первого заместителя губернатора Челябинской области.

Входила в политсовет челябинского регионального отделения партии "Единая Россия".

С мая 2024 года по январь 2025 года - и.о. председателя правительства, председатель правительства Запорожской области.

Была сопредседателем общественного совета "Женское движение Единой России" в Запорожской области.

18 марта 2025 года указом президента РФ Владимира Путина Ирина Гехт была назначена врио губернатора Ненецкого автономного округа (сменила во главе региона Юрия Бездудного). На момент назначения она стала второй женщиной в России среди действующих глав субъектов Федерации (после врио губернатора Еврейской АО Марии Костюк; назначена в 2024 году).

В августе 2025 года Ирина Гехт вошла в список кандидатов на пост губернатора НАО, внесенный президентом РФ в собрание депутатов региона (выдвинута "Единой Россией").

Входит в состав Государственного совета РФ.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Ненецком АО (с июня 2025 года).

Имеет благодарность правительства РФ (2016).

Действительный государственный советник Челябинской области III класса.