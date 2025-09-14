Главой Ненецкого АО избрали Ирину Гехт

За нее проголосовали 16 парламентариев, сообщил председатель окружного собрания Александр Чурсанов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) на сессии избрали губернатором врио главы НАО Ирину Гехт. За нее было отдано 16 голосов парламентариев.

Об этом сообщил председатель окружного собрания Александр Чурсанов.

"16 депутатов за, <...> по итогам открытого голосования сроком на 5 лет избрана Гехт Ирина Альфредовна", - сказал Чурсанов, объявляя результаты голосования.

В соответствии с федеральным законодательством, глава Ненецкого автономного округа избирается депутатами окружного собрания из трех кандидатов, представленных президентом России. Были представлены кандидатуры врио губернатора НАО Ирины Гехт, депутата заксобрания НАО Михаила Райна и депутата Совета Заполярного района Татьяны Антипиной. За Райна проголосовали три депутата.