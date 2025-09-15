Согласно исследованию, спрос увеличился в 2,2 раза

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Количество поисковых запросов на авиабилеты в Краснодар выросло к понедельнику в 2,2 раза по сравнению с четвергом, когда было объявлено об открытии аэропорта. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"За первые выходные после новости о начале работы транспортного узла спрос на перелеты, по данным поисковых запросов, вырос в 2,2 раза", - рассказала руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

По ее словам, Краснодар входит в топ-15 популярных направлений на "бархатный" сезон и, по данным отельных бронирований, занимает 11 строчку рейтинга с долей заказов 1,7%. "Мы ожидаем, что открытие аэропорта может усилить позиции города в рейтинге городов для отдыха россиян, особенно в сентябре и октябре. Кроме того, Краснодар входит и в топ направлений, интересующих бизнес-туристов", - отметила Шелехова.

Средняя стоимость ночи проживания в объектах размещения Краснодара в 2025 году составляет 6,8 тыс. рублей. 12% клиентов сервиса, которые оформили отельный заказ в Краснодаре в 2025 году, отправляются на отдых с детьми.

11 сентября Минтранс РФ сообщил, что краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.