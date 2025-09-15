ANI: Индия и США 16 сентября возобновят переговоры о торговом соглашении

По данным агентства, глава американской делегации в понедельник вечером прибудет в индийское государство

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сентября. /ТАСС/. Индия возобновит переговоры с США о подписании нового торгового соглашения во вторник. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.

По его информации, глава американской делегации на переговорах в понедельник вечером прибудет в Индию, чтобы продолжить обсуждение вопросов двусторонней торговли и заключения новой сделки, предусматривающей рост товарооборота Индии и США.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом, тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Стороны начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале, после визита Моди в Вашингтон. Индия и США стремятся удвоить объем двусторонней торговли и довести его до $500 млрд к 2030 году. Документ планировалось подписать осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для очередных раундов переговоров. Поездка американской делегации в республику для проведения шестого раунда, намечавшаяся на 25 августа, была отменена.