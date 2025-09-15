Лихачев: количество действующих в России атомных блоков будет удвоено

Глава Росатома отметил, что в соответствии с генеральной схемой размещения энергомощностей в России будут построены 38 атомных блоков большой, средней и малой мощности

ВЕНА, 15 сентября. /ТАСС/. Росатому предстоит удвоить количество действующих в России атомных блоков. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене.

"Президентом Российской Федерации поставлена задача за 20 лет в нашей стране увеличить долю выработки электричества на АЭС с нынешних почти 20 до 25 процентов. В соответствии с генеральной схемой размещения энергомощностей нам поручено построить в России 38 атомных блоков большой, средней и малой мощности. Более чем удвоить парк действующих АЭС", - сказал он.