о чем заявил глава Росатома

Система международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии сталкивается с беспрецедентными вызовами, заявил глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене.

Он также назвал единственным реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников безрассудные действия киевских вооруженных формирований.

ТАСС собрал основные заявления главы Росатома.

Об атаках на ЗАЭС

Единственным реальным источником угрозы для Запорожской атомной электростанции и ее работников являются "безрассудные действия киевских вооруженных формирований", "которые практически ежедневно атакуют" инфраструктуру ЗАЭС и Энергодара.

О международном сотрудничестве

Система международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии в последние годы "сталкивается с беспрецедентными вызовами": "Важно, чтобы в эти непростые для МАГАТЭ и всего режима ядерного нераспространения времена агентство, несмотря на все провокации, и дальше сохраняло свой статус профессиональной, технической организации".

Ядерная энергетика в мире переживает эпоху возрождения, по прогнозу МАГАТЭ, "установленная мощность АЭС в мире к 2050 году увеличится более чем в два раза".

Россия всегда поддерживала и будет поддерживать МАГАТЭ.

Об атомной программе России

Росатому предстоит удвоить количество действующих в России атомных блоков: "Президентом Российской Федерации поставлена задача за 20 лет в нашей стране увеличить долю выработки электричества на АЭС с нынешних почти 20 до 25 процентов. В соответствии с генеральной схемой размещения энергомощностей нам поручено построить в России 38 атомных блоков большой, средней и малой мощности. Более чем удвоить парк действующих АЭС".

Строительство АЭС по российским технологиям ведется в 9 странах, в стадии активной реализации находятся 24 блока большой мощности.

Об иранской ядерной программе