Это должно происходить за счет раскрытия собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, указал президент

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Темпы роста российской экономики должны быть выше мировой динамики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от положения дел в экономике России. И здесь нами обозначена главная цель, а именно - обеспечить необходимые для этого темпы роста", - подчеркнул президент.

По его словам, российская экономика должна не просто идти в ногу с глобальной экономикой. "[Российская экономика должна] стремиться опережать ее динамику за счет раскрытия собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, развития связей с зарубежными партнерами, за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики", - пояснил Путин.

Для достижения этой цели нужно взаимно увязывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, настраивать их, прежде всего, на поддержку и стимулирование роста, указал глава государства, напомнив, что ранее говорил об этом в июне на Петербургском международном экономическом форуме.