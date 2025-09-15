В июле рост потребительских цен составил 8,8%, а в августе - 8,1%, уточнил президент РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские власти снижают инфляцию, и тенденция уже достаточно яркая. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая. Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе - 8,1%. А сейчас траектория снижения инфляции - ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат", - сказал он.

Очень важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой, инвестиционной активности, позволяла обеспечить более динамичный, устойчивый рост, добавил Путин.