Это важно для развития предпринимательства и получения дополнительных доходов, заявил глава государства

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал активно бороться с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов, так как это важно для развития предпринимательства и получения дополнительных доходов в федеральный бюджет.

"В зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Это не только поддерживает справедливую, здоровую и конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.