Путин рассказал, как часа два обсуждал с Мишустиным приоритеты бюджета-2026

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что накануне около двух часов обсуждал с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным приоритеты проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

На совещании по экономическим вопросам в понедельник Путин отметил, что кабмин РФ продолжает работать над проектом бюджета, в связи с чем проводится целая серия совещаний по контурам главного финансового документа страны и его основным приоритетам.

"Вот с Михаилом Владимировичем вчера мы… Или позавчера? В ночь - долго, часа два, наверное, тоже обсуждали все эти вопросы", - заметил президент. По его словам, "в числе этих вопросов - исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России".

Путин также подчеркнул, что бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны. "Поэтому подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение - это общая командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команд в субъектах федерации и в муниципалитетах", - уточнил он.