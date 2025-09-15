Важно и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить, указал президент РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Власти РФ ставили перед собой задачу пройти по "острому лезвию", сохранив макроэкономическую стабильность и не переохладить экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить", - указал Путин.

Президент напомнил, что данная тема уже обсуждалась годом ранее. "Мы с вами говорили, обсуждали все, что складывается в нашей экономике, говорили о необходимости принять меры необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности, соглашались с тем, что это неизбежно приведет к охлаждению экономики, к ее, как мы говорили тогда, мягкой посадке", - уточнил он.

Глава государства отметил, что в июле ВВП России прибавил 0,4% в годовом выражении, а за первые семь месяцев 2025 года рост составил 1,1%.

"Вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы? Естественно, при обеспечении макроэкономической, инфляционной стабильности с учетом взвешенной политики Центрального банка", - добавил Путин.