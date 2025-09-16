16 сентября, 18:02
В Японии назвали затруднительным введение вторичных санкций за покупку нефти РФ

Японский министр финансов Кацунобу Като прокомментировал данные о том, что президент США Дональд Трамп призвал ЕС увеличить до 100% ставку пошлин на импорт из Китая и Индии для усиления давления на Россию

ТОКИО, 16 сентября. /ТАСС/. Введение санкций в отношении третьих стран за закупки российской нефти будет затруднительно. Такое мнение выразил министр финансов Японии Кацунобу Като.

"Было бы затруднительно вводить высокие пошлины [против третьих стран], основывая такое решение исключительно на том, что они покупают российскую нефть", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что президент США Дональд Трамп призвал ЕС увеличить до 100% ставку пошлин на импорт из Китая и Индии для усиления давления на Россию.

15 сентября Трамп заявил о готовности ввести санкции против России, но при условии, что Европа сделает это первой, поскольку, по его словам, недопустимо, чтобы Вашингтон действовал против Москвы "по полной", а европейские страны при этом продолжали покупать российскую нефть. Еще одним условием введения антироссийских ограничений со стороны США он называл прекращение покупки российской нефти всеми странами НАТО и установление ими пошлин на импорт из Китая в размере 50-100%. По утверждению Трампа, такие меры помогут положить конец украинскому кризису, после чего тарифы могут быть отменены. 

