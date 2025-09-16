Динамика связана с новостями о том, что Еврокомиссия не представит, как ожидалось, очередной пакет антироссийских санкций 17 сентября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в ходе утренней торговой ускорил рост, свидетельствуют данные торгов.

Такая динамика отмечена на фоне публикации издания Politico о том, что Еврокомиссия не представит, как ожидалось, очередной пакет антироссийских санкций 17 сентября, обнародование откладывается на неопределенный срок.

На открытии торгов IMOEX2 рос на 0,28% и находился на уровне 2 817,66 пункта. К 08:17 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и достигал уровня 2 827,57 пункта (+0,63%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.