Заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков указал, что в момент, когда исправится ситуация с рабочей силой и уровнем оплаты, можно думать об увеличении отпуска

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Введение в РФ оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней может лишь усугубить дефицит кадров, который уже имеется в стране. При этом Федерация независимых профсоюзов России выступает за такое решение, когда ситуация на рынке труда будет это позволять, сообщил ТАСС заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.

Депутаты Госдумы готовят к внесению инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от фракции "Справедливой России - За правду" Николай Новичков. По его словам, увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста.

"Профсоюзы, конечно, выступают за то, чтобы россияне больше отдыхали, особенно не за свой счет, а в порядке оплачиваемого отпуска. Проблема в том, что сейчас у нас в стране явный недостаток трудовых ресурсов. Это известная экономическая проблема. И в случае, если увеличивается отпуск, то встает вопрос, кто будет работать в то время, когда люди будут в отпусках", - сказал он.

По словам Шершукова, предложение депутатов потенциально усугубляет недостаток рабочей силы, который Россия испытывает уже сегодня. Он добавил, что в момент, когда исправится ситуация с рабочей силой и уровнем оплаты, можно думать об увеличении отпуска.