За последний год поступило множество обращений о негативном воздействии добычи металла на окружающую среду, пояснил председатель комитета Госдумы по экологии

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Законопроект, который предусматривает выдачу лицензий на добычу россыпного золота только после финансового обеспечения рекультивации нарушенных земель, могут внести в Госдуму в осеннюю сессию 2025 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

"Появился законопроект, в соответствии с которым выдача лицензий на добычу россыпного золота допускается только после финансового обеспечения реализации мероприятий по рекультивации нарушенных земель. Эту инициативу мы проработали с Минприроды, Минфином, Центробанком. У всех есть понимание важности решения этой задачи. Планируем внести законопроект в осеннюю сессию. Более того, комитет не исключает, что придется совершенствовать и надзорную деятельность, повышая качество межведомственного взаимодействия", - сказал Кобылкин.

По его словам, за последний год в комитет поступило множество обращений о негативном воздействии добычи россыпного золота на окружающую среду, особенно на водные объекты. "Депутаты выезжали в Забайкальский, Алтайский края, они привезли не просто личные впечатления, но и просьбы жителей запретить добычу россыпного золота. Мы летом обсуждали с Минприроды и Роснедрами, что можно сделать, и нашли решение. В первую очередь, речь идет об отказе от заявительного принципа добычи россыпного золота", - отметил депутат.

Он отметил, что такой механизм уже применен в Республике Башкортостан, Кемеровской области, Амурской области, а также частично в Республике Тыва. "Мы договорились, что на нормативном уровне заявительный принцип на россыпное золото будет полностью закрыт. Ведется работа над созданием реестра недобросовестных пользователей недр, дискуссии ведутся вокруг критериев", - подчеркнул парламентарий.

Полный текст интервью будет опубликован 17 сентября в 6:30 мск.