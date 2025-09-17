Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин в интервью ТАСС рассказал о ключевых направлениях экологической повестки на осеннюю сессию 2025 года. В числе приоритетов — ужесточение требований к золотодобывающим компаниям, развитие экологического туризма с сохранением экосистем, усиление контроля за реализацией федерального проекта "Чистый воздух" и ликвидацией свалок, а также оздоровление реки Волги

— В одном из ваших недавних заявлений вы упомянули подготовку законопроекта, направленного на повышение ответственности золотодобывающих предприятий. Какие конкретные изменения вы планируете внести в законодательство и как они повлияют на компании, систематически нарушающие экологические нормы?

— Давайте немного вернемся к причине появления этой инициативы. Последний год в комитет поступает много обращений о негативном воздействии на окружающую среду от добычи россыпного золота. Прежде всего страдают водные объекты. Депутаты выезжали в Забайкальский, Алтайский края, они привезли не просто личные впечатления, но и просьбы жителей запретить добычу россыпного золота. Мы летом обсуждали с Минприроды и Роснедрами, что можно сделать, и нашли решение.

В первую очередь речь идет об отказе от заявительного принципа добычи россыпного золота. В Республике Башкортостан, Кемеровской области, Амурской области, частично в Республике Тыва этот механизм уже применен. Мы договорились, что на нормативном уровне заявительный принцип [добычи] на россыпное золото будет полностью закрыт. Ведется работа над созданием реестра недобросовестных пользователей недр, дискуссии ведутся вокруг критериев.

Следующей задачей для нас стал поиск механизма по стимулированию компаний проводить рекультивацию нарушенных земель. Что мы сегодня наблюдаем? Согласно официальным данным за 2024 год, порядка 80% всех нарушенных земель приходится на такой вид работ, как разработка месторождений полезных ископаемых. А в отдельных регионах, например Амурской области, этот показатель доходит до 90%. Вместе с тем процент рекультивированных земель в отдельных субъектах Российской Федерации даже не доходит до 5%. Яркий пример, не только по статистике, но и по мнению жителей, — Забайкальский край.

И вроде бы нам говорят, что мораторий на проверки закончился и есть различный надзор от земельного до геологического, но проблема остается. Поэтому появился законопроект, в соответствии с которым выдача лицензий на добычу россыпного золота допускается только после финансового обеспечения реализации мероприятий по рекультивации нарушенных земель. Эту инициативу мы проработали с Минприроды, Минфином, Центробанком. У всех есть понимание важности решения этой задачи. Планируем внести законопроект в осеннюю сессию. Более того, комитет не исключает, что придется совершенствовать и надзорную деятельность, повышая качество межведомственного взаимодействия.

— Вы отмечали, что развитие экологического туризма стало одним из приоритетов комитета. Какие конкретные меры планируется представить на осеннюю сессию для расширения экотроп, улучшения инфраструктуры особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и повышения безопасности туристов?

— Развитие экологического туризма все-таки работа исполнительной власти. Задача депутатов — сформировать правила, которые позволят сохранить устойчивость экосистем. Напомню, 1 сентября 2023 года вступил в силу закон, который закрепляет особенности реализации экологического туризма, прежде всего в национальных парках. Мы недавно обсуждали с Минприроды, что в скором времени должны быть утверждены правила расчета рекреационной емкости. Но туризм в России, к счастью, не ограничивается особо охраняемыми природными территориями.

Задача комитета — проследить, чтобы при пересечении туристической деятельности с экологической интересы экосистем были учтены. Сейчас в комитете Госдумы по туризму ведется работа над законопроектом о создании единого реестра экологических троп

Мы дали свои предложения в части сохранения приоритетности режима ООПТ, синхронизации предлагаемых паспортов экологических троп с планами рекреационной деятельности национальных парков и ответственности за нарушения.

— Насколько успешно, на ваш взгляд, реализуется федеральный проект "Чистый воздух"? Сталкивается ли он с какими-то системными проблемами?

— Думаю, что оценку этого проекта в конце 2026 года дадут жители 12 промышленных городов, которые в него вошли. В целом мы видим определенные результаты в части переоборудования предприятий, переходе общественного транспорта на более экологичные виды топлива, модернизации ТЭЦ, газификации отдельных районов, ликвидации объектов накопленного вреда, например свалки в Челябинске.

Но также фиксируем и значительные риски достижения показателей проекта в Красноярске и Чите. В Красноярске это связано с деятельностью промышленных предприятий, в Чите не успевают с модернизацией коммунальной инфраструктуры при переходе на газ. Продолжаем парламентский контроль реализации проекта, в январе мы как раз выезжали в Красноярск, чтобы на месте оценить ход работ. До конца года планируем еще посетить Медногорск, который тоже участвует в федеральном проекте "Чистый воздух".

Если смотреть в комплексе, то главная задача, которая стоит во всех городах, — оснащение объектов приборами онлайн-контроля. На данный момент такие приборы установлены лишь на 25% источников выбросов, и только один из них официально принят Росприроднадзором в эксплуатацию. Осталось 3,5 месяца, чтобы оставшиеся объекты оснастить и ввести в эксплуатацию приборы контроля. Как показал проект по Волге, качество контроля напрямую связано с достижением [определенных] показателей проекта. На одном из заседаний комитета в декабре посмотрим, что получается.

— Вы не раз подчеркивали, что ликвидация свалок и объектов накопленного вреда — один из приоритетов. Какие шаги по усилению парламентского контроля за этими работами запланированы на осеннюю сессию?

— В прошлом году мы отработали систему мониторинга реализации проекта "Чистая страна". Депутаты не только нашего комитета участвовали в этом, подключились и коллеги из других комитетов, чтобы мы смогли охватить всю страну. Выявили 15 объектов, на которых были риски незавершения работ. По некоторым объектам работы пришлось переносить на этот год. Обсудим осенью с Минприроды, что получилось. На текущий момент семь объектов до сих пор не завершены. Также посмотрим рекультивацию объекта в Новгородской области, который открывает перечень мероприятий нацпроекта "Экологическое благополучие", и какие проекты в целом попали в программу.

— В декабре 2025 года в Госдуме запланирован правительственный час по экологическому благополучию Волжского бассейна. Какие ключевые темы планируется поднять?

— Направление достаточно обширное, включает вопросы зарегулированности бассейна реки Волги, состояния водных биоресурсов, работы водохранилищ, восстановления экосистем, снижения антропогенной нагрузки. Но главный вопрос, конечно, оздоровление реки Волги и достижение поставленных показателей.

Вы знаете, что в результате парламентского контроля под руководством вице-премьера Дмитрия Николаевича Патрушева был создан институт, где в постоянном режиме ведется работа по решению всех проблем и выполнению проекта. Пока ситуация идет непросто, но все договорились независимо от сложностей довести проект до достижения поставленных целей. К сожалению, быстро это сделать не получится, ошибки иногда исправлять сложнее, чем начинать сначала.

— С вступлением в силу поправок, разрешающих применять беспилотники и данные космической съемки, какие шаги планируется предпринять для развития нормативной базы по их применению в экологическом контроле?

— Законодательная база уже создана. Еще работая в Минприроды России, мы поняли, что рано или поздно современные технологии займут свою роль в обеспечении экологического благополучия. Вы знаете, что беспилотные системы используются при мониторинге полигонов, мы активно применяли космоснимки в 2020 году во время возникновения ситуации с ядовитыми водорослями на Камчатке, в лесной отрасли технологии уже успешно работают для мониторинга пожаров и незаконных рубок.

Поэтому необходимо просто внедрять этот инструмент и совершенствовать аналитическую систему оценки и интерпретации данных, в том числе через внедрение искусственного интеллекта. Возможно, понадобятся отдельные уточнения, которые позволят использовать данные из космоса и с беспилотников в части доказательной базы в суде, но в целом законодательство сформировано.

— И наконец, какие приоритетные задачи и ключевые законопроекты комитета запланированы на осеннюю сессию?

— В портфеле комитета 41 законопроект. На ближайшем заседании комитета рассмотрим проект закона, уточняющий перечень лиц, которые могут получить участки для строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, морских речных портов, водохранилищ. Планируем ограничить перечень таких лиц, которые имеют право под цели создания, например, гидротехнических сооружений (ГТС), брать в аренду леса.

Это позволит предотвратить выбывание земель лесного фонда. А лица, у которых есть на это право, смогут это делать только в случае, если размещение таких объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального и местного значения. Также будет запрещен перевод земель лесного фонда, предоставленных для строительства ГТС.

Также у нас порядка 10 законопроектов, которые касаются обращения с животными, что подтверждает актуальность этого вопроса для регионов и жителей. Мы 17 сентября рассмотрим законопроект о запрете на выгул потенциально опасных собак детьми и лицами, находящимися в состоянии опьянения.

В сфере отходов три актуальных законопроекта: о создании и содержании контейнерных площадок, об обращении со строительными отходами, о ликвидации несанкционированных свалок. Конечно, законопроекты, направленные на сохранение озера Байкал. Все лето продолжаются консультации, думаю, на заседании комитета об этом тоже поговорим. Недавно на совещании в правительстве обсуждали принятие законопроекта об оборотных штрафах. Позиции удалось сблизить бизнесу, депутатам и правительству России. Надеюсь, что в осеннюю сессию законопроект тоже будет рассмотрен.