Реализация инициативы обеспечит дополнительные доходы бюджету, а также повысит безопасность перевозок, отметил председатель союза "Цифровой мир"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Закон о платформенной экономике нужно дополнить отраслевыми "законами-спутниками", чтобы более детально настроить регулирование онлайн-образования, такси и других сфер. Об этом заявил ТАСС председатель союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев.

Так он прокомментировал слова председателя "Единой России" Дмитрия Медведева о том, что законодательство о платформенной экономике требует дальнейшего развития.

"Очень правильное и логичное решение. Мы предлагаем использовать "принцип расчески": когда существующий общий закон устанавливает единые правила для всех платформ, а отраслевые законы-спутники учтут специфику тех сфер, где это необходимо. Это такси, туризм, онлайн-образование, грузоперевозки, финансы, недвижимость и другие сервисы услуг", - указал эксперт.

По словам Корнеева, в сфере такси нужно отдельно урегулировать деятельность частных водителей на собственных автомобилях, подключенных к цифровым платформам. "Они в данный момент находятся в тени и не могут выполнить требования закона о такси. Логично им дать законопроект-спутник к закону о платформенной экономике. Это упростит налогообложение, даст дополнительные доходы бюджету, повысит безопасность перевозок", - пояснил он.

В сфере онлайн-образования регулирование "расческой" поможет создать прозрачный рынок, где платформы будут обеспечивать достоверную информацию и безопасные платежи, добавил эксперт.

"В рамках парламентских слушаний по теме "Цифровизация туризма: в поисках правового баланса", которые проводил комитет по туризму ГД, все участники отрасли согласились с необходимостью отдельно регулировать деятельность турагрегаторов, - отметил Корнеев. - Для других сфер, включая грузоперевозки и финансы, такой подход обеспечит справедливые правила, защиту работников, предпринимателей, партнеров и самозанятых, способствуя системному развитию цифровой экономики".