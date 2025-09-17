Полеты будут осуществляться трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur air с 24 сентября 2025 года запустит рейсы из Краснодара в Анталью, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Авиакомпания Azur air объявляет о старте полетной программы из Краснодара в Анталью. Рейсы начнут выполняться с 24 сентября 2025 года и будут осуществляться трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 757-200, рассчитанных на 238 кресел в салоне экономического класса. Программа запланирована до конца сезона "Лето 2025", - говорится в сообщении.

Также авиакомпания рассматривает возможность запуска рейсов из Краснодара и по другим направлениям для путешествий жителей Кубани на зарубежные курорты прямыми рейсами.

"Продажа туров с перелетом Azur air уже открыта у партнеров авиакомпании на туристическом рынке", - отметили в пресс-службе перевозчика.

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября. Как сообщали ранее в Росавиации, полеты гражданских воздушных судов могут выполняться с 09:00 мск до 19:00 мск ежедневно.

Аэропорт не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений поддерживалась высокая степень готовности для возобновления работы, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.