Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что внедрение цифрового рубля и в бюджетном процессе, и на платежном рынке будет поэтапным

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым гражданином в России, который получил зарплату в цифровых рублях.

"Сегодня получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России и протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля: сделал пожертвования фонду помощи детям с заболеваниями "Линия жизни" и благотворительной организации помощи детям-сиротам "Детские деревни SOS", а также оплатил заказ по QR-коду в одном из московских кафе", - сообщил Аксаков в Telegram-канале.

Также он отметил, что внедрение цифрового рубля и в бюджетном процессе, и на платежном рынке будет поэтапным. У граждан будет выбор, в какой форме рубля получать зарплату и каким способом делать переводы и платить за товары и услуги.

Кроме того, депутат уверен, что цифровой рубль достаточно быстро станет массовым среди граждан РФ. "Думаю, цифровой рубль достаточно быстро станет массовым, поскольку для людей его использование будет бесплатным, а для розничных сетей комиссии по таким платежам будут минимальными", - сказал он.

17 сентября этого года Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях. А, как отметил Аксаков, широкое использование цифровых рублей начнется с сентября 2026 года, когда крупнейшие банки подключатся к платформе. Затем в течение двух лет это сделают все остальные банки и большая часть торговых предприятий.