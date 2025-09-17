Министр строительства и ЖКХ принял участие в совещании президента России Владимира Путина с членами правительства по теме развития инфраструктуры страны до 2036 года

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. География Всероссийского конкурса по выбору проектов благоустройства увеличилась почти в два раза в 2025 году, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"С учетом всех изменений география конкурса увеличилась в этом году почти в 2 раза", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства по теме развития инфраструктуры страны до 2036 года.

По его словам, финансирование конкурса увеличено в 5 раз, до 25 млрд рублей, и продлено до 2030 года. Дальний восток получил отдельный конкурс.

"Также с этого года правительством расширены возможности участия в конкурсе для регионов: теперь допускаются города с численностью до 300 тыс. человек, включены села и поселки, являющиеся опорными населенными пунктами. Изменение параметров позволило участвовать и административным центрам регионов", - рассказал Файзуллин.

Так, например, впервые была подана заявка от Тамбова, добавил министр. Участником и победителем конкурса стал проект обновления прибрежной территории реки Студенец, который будет приурочен к юбилею города.