Путин продлил на два года контрсанкционные ограничения на ввоз и вывоз товаров

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года ограничения на вывоз и ввоз в РФ определенной продукции, введенные в ответ на западные санкции. Соответствующий указ подписан главой государства.

Первая редакция документа датирована 8 марта 2022 года, ей и были введены ограничения. Правительство РФ в рамках указа приостановило вывоз более 200 наименований товаров и оборудования, ранее ввезенных в страну из-за рубежа. В перечень вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Исключение было сделано для дружественных стран и товаров, перевозимых гражданами для личного пользования.

Ограничения несколько раз продлевались, в том числе до кона 2025 года. Теперь они пролонгрированы до 31 декабря 2027 года.