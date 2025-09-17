Опцию получения кода для "Госуслуг" в Max подключили почти 900 тыс. человек

Каждый подключивший такой способ подтверждения "уже как минимум три-четыре раза им воспользовался", отметил замминистра цифрового развития Олег Качанов

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Опцию получения кода для входа на портал госуслуг в Max подключили уже почти 900 тыс. человек, сообщил замминистра цифрового развития Олег Качанов на Kazan Digital Week.

"При том, что никакой пиар-кампанией фактически не сопровождается, такой способ входа на "Госуслуги" подключили почти 1 млн человек. 860 тыс. примерно, они им пользуются", - сказал замминистра.

Он добавил, что каждый подключивший такой способ подтверждения "уже как минимум три-четыре раза им воспользовался". Качанов в этой связи назвал это "постоянно работающим механизмом".

Замминистра пояснил, что сообщение приходит на все подключенные устройства с Max, но открыть его можно только на одном, доверенном устройстве. Для этого надо пройти "квест", призванный подтвердить, что пользователь не находится под влиянием мошенников.

Одноразовый код для входа на "Госуслуги" в Max стало возможно получать с конца августа, пока эта опция доступна в тестовом режиме.