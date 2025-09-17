На первом этапе возобновления полетов график работы аэропорта будет ограничен с 9:00 до 19:00 по местному времени

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодара, возобновивший в среду полеты, на первом этапе снятия авиационных ограничений может обслуживать до 50 рейсов в сутки, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Аэродинамика", в который входит аэропорт.

″На первом этапе возобновления полетов график работы будет ограничен с 9:00 до 19:00 по местному времени. Однако это позволит обслуживать до 50 рейсов в сутки (25 воздушных судов)″, - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что режим ограничения полетов для гражданских судов в аэропорту Краснодара длился 1 301 день. Там уточнили, что на данный момент открыты продажи билетов на рейсы из Краснодара в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Казань. Также доступны международные рейсы в Стамбул, Ереван, Дубай, Самарканд, Тбилиси и Анталью. В дальнейшем количество направлений будет расширяться.

Международный аэропорт Краснодар является крупнейшим аэропортом Южного федерального округа, в 2021 году занимал девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы выполняли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. Пассажиропоток аэропорта за 2021 год составил 5 025 063 человека - это был рекордный показатель в истории авиагавани. Тогда рост пассажиропотока составил 38% по сравнению с 2020 годом.