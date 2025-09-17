Реализация проектов, выключенных в план, улучшит мобильность людей и поспособствует развитию экономических связей, сообщил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Реализация проектов из комплексного плана развития инфраструктуры будет способствовать развитию экономических связей между регионами, агломерациями и малыми городами России. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что около 300 масштабных инфраструктурных проектов включены в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и другой инфраструктуры на период до 2036 года. Документ планируется регулярно актуализировать исходя из текущих потребностей россиян.

"Реализация проектов, выключенных в план, несомненно улучшит мобильность людей и поспособствует развитию экономических связей между регионами, агломерациями и малыми городами", - сказал Выломов.

По его словам, обновление и актуализация плана - логичное и верное решение, так как документ должен отвечать актуальным вызовам и потребностям. "Особенно это важно с учетом большой роли комплексного плана. Он вобрал в себя все ключевые проекты инфраструктурного развития страны на среднесрочный и долгосрочный период, на реализацию которых будет предусмотрено приоритетное финансирование. Напомню, что само по себе инфраструктурное строительство является драйвером развития всей экономики, его необходимым условием", - добавил собеседник агентства.