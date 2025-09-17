Глава ФРС США намерен продолжать отстаивать независимость регулятора

Американская Федеральная резервная система ранее на фоне конфликта с президентом страны Дональдом Трампом впервые с декабря 2024 года снизила базовую ставку - до уровня 4-4,25%

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка США) Джером Пауэлл заявил, что по-прежнему намерен отстаивать независимость регулятора.

"Мы твердо намерены поддерживать нашу независимость. И, кроме этого, у меня нет ничего, что можно было бы сказать", - заявил он.

Ранее ФРС на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом по итогам заседания впервые с декабря 2024 года снизила базовую ставку - до уровня 4-4,25%.