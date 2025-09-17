Цена золота на Comex обновляет рекорды на фоне снижения ФРС США ставки

К 21:40 мск она торговалась на уровне $3 698,1 за тройскую унцию

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась до отметки $3 744 за тройскую унцию, обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки.

По данным на 21:09 мск, цена на драгметалл составляла $3 744 за унцию (плюс 0,69%), обновив исторический максимум. Причиной положительной динамики стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, снизить базовую ставку до уровня 4-4,25% впервые с декабря 2024 года.

По состоянию на 21:40 мск стоимость золота перешла к снижению и торговалась на уровне $3 698,1 за тройскую унцию (минус 0,54%).

В вторник стоимость золота поднималась до отметки $3 737,1 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.