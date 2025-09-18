Регионы, которые ставят программу по замене лифтов на 2028 год, не успеют это сделать

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Программу по замене лифтов в России не планируется продлять после 2030 года - регионы должны ускорить ее реализацию. Об этом сообщил в ходе Всероссийского форума развития жилищно-коммунального хозяйства министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Вопрос [замены лифтового оборудования в РФ] очень серьезный. Вчера на еженедельном совещании с регионами еще раз обратил их внимание на этот вопрос. Обращаясь к регионам, хочу сказать, что 2030 год - это предел, когда можно завершить программу по замене лифтов, которые отслужили 25 лет. Следующего этапа продления не позволят наши международные обязательства в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Регионы, которые ставят программу по замене лифтов на 2028 год, не успеют это сделать. Я дал соответствующие поручения губернаторам регионов ускорить этот процесс", - сказал он.

Файзуллин напомнил, что в ноябре 2024 года правительством утверждена соответствующая дорожная карта программы по замене лифтов. Основными источниками финансирования мероприятий являются взносы граждан и средства от списания регионом двух третей задолженности по бюджетным кредитам, отметил он.

Как отмечали в Минстрое, более 108,8 тыс. лифтов планируется заменить в России в рамках программы по замене лифтов до 2030 года. Ранее первый замминистра строительства РФ Александр Ломакин сообщал, что замену лифтового оборудования с истекающим сроком эксплуатации могут ускорить по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Он отмечал, что в рамках списания бюджетных кредитов предлагается позволить регионам направлять средства на дофинансирование этой программы.