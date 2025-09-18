Задержки по вводу составляют под 20%, отметил заместитель председателя правительства РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Больших рисков по поводу переноса сроков строительства жилья в России нет, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Сказать, что у нас какие-то сейчас там огромные риски - не скажу. Мы мониторим все, что происходит на рынке строительства. Отдельные случаи есть, но базово мы считаем, что мы такую ситуацию переживем. Если ставка будет снижаться быстрее, то экономика сразу заработает намного лучше", - сказал Хуснуллин.

По его словам, задержки по вводу составляют под 20%, но это не из-за того, что "технически что-то не готово".

"Действительно, система построена так, что чем меньше средств собирается на счетах эскроу, тем выше ставка", - отметил Хуснуллин.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщал, что Минстрой обеспокоен сокращением средств на счетах эскроу. По его словам, эффективная ставка по проектному финансированию сегодня кратно менее эффективна, чем была в прошлом, позапрошлом годах с учетом наполняемости счетов эскроу.