Речь идет о монетарных слитках и не касается драгметалла в другом виде, в частности, ювелирных украшений

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вывоз золота физическими лицами из России через страны Таможенного союза может быть ограничен 100 г в монетарных слитках. Инициатива будет согласована в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме (МФФ).

"Проект указа в высокой степени готовности, мы заканчиваем согласование и планируем в течение нескольких недель внести в правительство, чтобы правительство внесло в администрацию. В рамках поручения, которое у нас есть, у нас срок реализации этого - в этом году. Там будут граммы, там будет 100 г, это монетарные слитки", - сказал он.

Моисеев пояснил, что это не касается золота в другом виде - в частности, ювелирных украшений.