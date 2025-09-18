Для ее установки необходимо обновить приложение

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов пользователей внедрили в мессенджере Max. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

"Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества. Для установки двухфакторной аутентификации необходимо обновить приложение, зайти в профиле в раздел "Приватность" и добавить пароль в качестве второго способа защиты", - рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что пароль должен состоять из цифр и минимум одной буквы. В свою очередь пользователь может оставить себе "подсказку" и указать электронную почту для восстановления пароля. "Пользователям, которые впервые регистрируются или авторизуются на новом устройстве, система автоматически предложит установить двухфакторную аутентификацию. Отключить второй фактор можно позже в настройках приватности", - добавили в пресс-службе.

По данным на 17 сентября, в Мax зарегистрировались более 35 млн человек. Для формирования безопасной среды в мессенджере создан Центр безопасности, который блокирует аккаунты, предпринимающие попытки мошеннических действий на платформе. В национальном мессенджере пользователь может установить безопасный режим - набор настроек приватности, которые позволяют определить, кто сможет писать или звонить пользователю, а также приглашать его в чаты.