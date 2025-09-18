Переговоры с Москвой связаны с активами компании на сумму $4,6 млрд, заявил генеральный директор Даррен Вудс

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Американская ExxonMobil не намерена возвращаться в Россию, переговоры с Москвой связаны с активами компании на сумму $4,6 млрд, заявил в интервью газете Financial Times генеральный директор Даррен Вудс.

"У нас нет планов возвращаться в Россию", - сказал Вудс.

По его словам, переговоры о передаче активов начались еще в 2023 году после того, как РФ перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта "Сахалин-1".

27 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ExxonMobil рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Руководство компании тогда обратилось к правительству США за поддержкой в случае своего возвращения в Россию. Согласно WSJ, генеральный директор компании обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.