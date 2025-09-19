Детектор выявляет беспилотники на расстоянии до 150 м, рассказали в конструкторском бюро "Талламхо"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Партия новейших оптических детекторов дронов "Малик-6" поступила в зону спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) "Талламхо".

"В зону СВО поступила первая партия новых оптических детекторов БПЛА "Малик-6". Изделие прошло полевые испытания на базе Российского университета спецназа, показав многократное увеличение дальности определения дронов. Детектор стабильно выявляет беспилотники на расстоянии до 150 м. "Малик-6" идентифицирует аппараты в автоматическом режиме, предупреждает об их появлении звуковым сигналом, а также выделяет объект на дисплее. Детектор оснащен искусственным интеллектом новой модели, максимально сбалансированной и натренированной в соответствии со средой применения", - рассказали в организации.

В КБ уточнили, что три выносные камеры позволяют контролировать 90% купола неба над местом установки. "Детектор оснащен дополнительной функцией: разные камеры дают детекцию различной тональности. Соответственно, сторону подлета БПЛА можно определять по звуковому сигналу. Это актуально в ситуации, когда водитель транспортного средства находится в одиночестве и не может отвлекаться на дисплей", - отметил собеседник агентства.

Оптический детектор предназначен для установки на транспорт, бронетехнику, а также стационарные позиции. "Детектор позволяет снизить потери личного состава и техники, поскольку определение опасности дрона позволяет успеть эвакуироваться и открыть огонь по подлетающему дрону. Основные потери в зоне СВО происходят именно из-за того, что подлет беспилотника происходит незаметно", - подчеркнули в "Талламхо".