Сенатор Рябухин: внедрение цифрового рубля позволит вывести из тени триллионы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Использование цифрового рубля позволит вывести из теневой экономики триллионы рублей. Об этом сообщил ТАСС первый замглавы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Он отметил, что ранее представителям комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам рассказали в ЦБ, что миссией цифрового рубля является системный подход к эффективности проводок денежных средств для минимизации криминальных историй.

"Если довести вот этот замысел до логического конца, то мы очень большой объем серой экономики выведем в светлую зону, а это прорыв. <...> По всей экономике это не один триллион рублей", - сообщил Рябухин.

Если взять табачную отрасль, то там по официальной статистике 12,5% всего оборота находится в теневом секторе, отметил сенатор. Если брать в денежном выражении, то это 100 млрд рублей, при том что это незначительный сегмент потребительского рынка. Если же верить статистике по пивной отрасли, 15% там тоже находится в тени, добавил сенатор. Все это означает, что только в этих отраслях не собираются налоги с сотен миллиардов рублей, отметил Рябухин.

Он обратил внимание на вопрос, связанный с теневой заработной платой. Согласно оценкам Академии труда и социальных отношений, от 3 до 5 трлн рублей составляет общая теневая заработная плата в год, добавил Рябухин.

Сенатор рассказал, что поддерживает решение главы думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова получать зарплату в цифровых рублях. "Очень многие в секторе криминальной экономики категорически против цифровизации. Там сопротивление очень большое. Поэтому я поддерживаю и даже восхищаюсь, что Анатолий - мой коллега и друг - сделал такой эксперимент", - отметил Рябухин.