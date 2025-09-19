Wildberries запустила функцию поиска товаров по рисункам

Как пояснили в пресс-службе РВБ, пользователь может загрузить картинку, дорисовать недостающий элемент или поменять цвет, а система найдет аналогичные товары на маркетплейсе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ внедрила новую функцию поиска товара по рисунку или артикулу в мобильном приложении маркетплейса, сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ.

"РВБ представила новое поколение поиска по фото в мобильном приложении Wildberries. Теперь алгоритмы способны распознавать не только фотографии, но и артикулы или рисунки. <…> Аналогичных сервисов нет ни на одной российской платформе", - сказано в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, пользователь может загрузить картинку, дорисовать недостающий элемент или поменять цвет, а система найдет аналогичные товары на маркетплейсе. Для более точного результата можно указать категорию товара, цвет, срок доставки и другие параметры.

Кроме того, поиск по фото научился автоматически распознавать артикулы с изображений и сразу показывать нужную карточку товара. Нововведение позволит пользователям оперативно находить нужные товары по скриншотам без необходимости ручного ввода артикула.

Обновленный поиск по фото - часть стратегии компании по интеграции искусственного интеллекта во все проекты экосистемы. Ранее Wildberries уже запустила нейросеть для генерации описаний товаров, виртуальную фотостудию для карточек товаров и другие решения на основе искусственного интеллекта, а также начала тестировать персонального ассистента на базе ИИ, отметили в пресс-службе.