"Красавиа" назвала причину временного сбоя в работе сервисов

В авиакомпании связали это с внешним воздействием

КРАСНОЯРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Временный сбой в работе сервисов красноярской авиакомпании "Красавиа" связан с внешним воздействием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Сбой сервисов "Красавиа" произошел 18 сентября. Было объявлено, что не временно не работает онлайн-регистрация на рейсы, пассажирам было рекомендовано прибывать в аэропорт заранее. Все рейсы осуществлялись по плану.

"Сервисы в процессе восстановления. Внешнее воздействие имеет место", - сообщил представитель авиакомпании, добавив, что "вероятна хакерская атака". Информация по восстановлению работы сервисов, появится в понедельник, 22 сентября.

"Красавиа" - региональная авиакомпания Красноярского края, находится в краевой собственности и занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками, а также совершает перелеты в соседние регионы Сибирского федерального округа, на Крайний Север. У компании есть международные рейсы из Красноярска и Кызыла до Улан-Батора (Монголия).