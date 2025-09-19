Есть риск, что рост цен не замедлится так быстро и устойчиво, как хотелось бы регулятору

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Банк России видит риск того, что инфляция не замедлится так быстро, как хотелось бы, поэтому в своих решениях по ключевой ставке действует осторожно и придерживается правила "семь раз отмерь, один раз отрежь". Об этом говорится в официальном Telegram-канале ЦБ РФ.

"Сейчас мы постепенно снижаем ставку по мере замедления инфляции и снижения опасений, что она может снова разогнаться. Но все-таки ситуация пока сложная, и есть риск, что рост цен не замедлится так быстро и устойчиво, как нам хотелось бы. Поэтому мы действуем осторожно, «семь раз отмеряем» перед каждым решением", - отмечается в сообщении регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что "твердо намерены замедлить инфляцию".

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ снизится до 6-7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

ЦБ РФ 12 сентября в третий раз подряд снизил ключевую ставку - на 1 п.п., до 17% годовых. Регулятор отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.