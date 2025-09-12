- "Поэтапное снижение ставки позволит снизить стоимость кредитов для предприятий и граждан, что будет стимулировать инвестиции, потребительский спрос и, в конечном итоге — экономический рост", — заявила ТАСС сенатор Наталия Косихина. По ее прогнозу, к концу года ключевая ставка будет снижена до 14-15%.
- Снижение ключевой ставки ЦБ позволит и крупному бизнесу, и средним предприятиям "вздохнуть" и более оптимистично смотреть в будущее, но компании продолжат ощущать влияние жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в текущем и следующем году. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала член правления, глава блока корпоративного бизнеса ТКБ Татьяна Сатина. "Если же говорить о прогнозах, то, конечно, все ждут снижения. Идут споры - 1 или 2 процентных пункта. Мы верим все-таки в 2 п.п.", — отметила она.
- "Это (снижение ставки ЦБ — прим. ТАСС) открывает дорогу для новых инвестиций и роста, позволяет динамичнее развиваться экономике. Надеемся и на дальнейшее снижение ключевой ставки", — заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем телеграм-канале.
- "Банк России предпочел умеренный шаг, уменьшив ключевую ставку только на один процентный пункт, чтобы закрепить дезинфляционный тренд и в то же время поддержать деловую активность. К концу года ставка может опуститься до 15%, а при позитивном сценарии - до 14% и ниже. Решение будет зависеть от динамики инфляции и бюджетных параметров", — заявил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, это позволит придать экономике значимый импульс для повышения деловой активности. В то же время он не исключил паузу в снижении.
- Центробанк остается осторожным в решениях по ключевой ставке, стремясь поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, считает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. По его словам, в ВТБ ожидают продолжения цикла снижения ключевой ставки. "Но оно будет более плавным, чем прогнозирует рынок", — добавил эксперт.
- Рынок ждал более широкого жеста, отметил эксперт "БКС мир инвестиций" Михаил Зельцер. "Поэтому в моменте может разочароваться — акции и ОФЗ снизятся, а вот рубль способен отскочить после провала. Но это локальная история, а долгосрочно монетарный цикл наверняка продолжится, и до конца года не исключается дальнейший секвестр ставки", — подчеркнул он.
- Чуть больше половины аналитиков ждало снижения на 200 базисных пунктов, до 16% годовых. "Банк России решил выбрать более осторожный шаг снижения ставки, чтобы в условиях сохранения проинфляционных рисков несколько охладить ожидания рынка и сдержать слишком быстрое смягчение финансовых условий", — заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, ЦБ пытается не провоцировать избыточный оптимизм на рынках.
- Решение может способствовать постепенному восстановлению спроса на жилье, в первую очередь на вторичном рынке. "В сегменте новостроек круг потенциальных покупателей также расширится. В целом, снижение ставки — важный шаг регулятора, который должен позитивно отразиться на динамике сделок с недвижимостью", — сообщил ТАСС коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.
- "Это позитивный сценарий для покупателей жилья, которые не могут стать участниками льготных программ. Они получат более доступную ставку по рыночным кредитам, что может стимулировать активность в сделках. При этом для заметного оживления рынка нужно более существенное смягчение условий кредитования", — заявил ТАСС коммерческий директор девелоперской компании "Брусника" в Москве и Московской области Андрей Фатнев.
- Снижение на всего 1 п.п. и жесткая риторика ЦБ привели к негативной реакции рынка (индекс Мосбиржи упал после объявления решения на 1,5%, а к моменту публикации более чем на 2%) и пересмотру прогнозов аналитиков по ожидаемой ставке. "В базовом прогнозе мы ожидаем снижения ключевой ставки до 15% до конца года с учетом замедления инфляции и снижения темпов экономического роста", — прокомментировал решение ЦБ для ТАСС ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.
- Даже если ставка была бы установлена на уровне 16%, это не привело бы к существенному снижению потребительских цен, в частности, цен на автомобили, считает экономист, политолог, эксперт Народного фронта Александр Роджерс. "Автомобильный рынок в большей степени зависит от протекционистской политики и тарифов", — заявил он ТАСС. Ставки по ипотечным кредитам, по его словам, также останутся высокими. Соответственно, снижение ставки не облегчит жизнь и девелоперам, для бизнеса которых важны не только кредитные ставки, но и общая ценовая конъюнктура. На предстоящих в этом году двух заседаниях ЦБ регулятор, по мнению эксперта, продолжит постепенно снижать ставку, однако резких шагов ожидать не стоит.
В 2025 году совет директоров Банка России соберется для пересмотра ставки 24 октября и 19 декабря. Прогноз ЦБ по средней ключевой ставке до конца текущего года составляет 18,8-19,6%. Прогноз на 2026 год — 12-13%. На 2027 год — 7,5-8,5%. В 2028 году регулятор ожидает среднюю ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.