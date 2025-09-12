Статья Динамика ключевой ставки Центробанка С надеждой на дальнейшее снижение: как эксперты восприняли решение ЦБ по ключевой ставке

12 сентября Банк России понизил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п.п.) с 18 до 17%. Накануне заседания эксперты прогнозировали, что решение регулятора будет более радикальным, и новый "ключ" составит 16%. ТАСС рассказывает о том, как на рынке восприняли осторожное снижение и каких значений ожидают к концу года