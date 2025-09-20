Их общая протяженность составит 180 км

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Всего 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 км построят на протяжении высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщили в инфоцентре ВСМ по итогам осмотра хода строительства магистрали зампредседателем правительства РФ Виталием Савельевым, министром транспорта Андреем Никитиным, главой РЖД Олегом Белозеровым и главой группы компаний "Нацпроектстрой" Алексеем Крапивиным.

Управление проектом осуществляется через единую цифровую систему с возможностью видеомониторинга и оперативного контроля работ, отметили в центре.

"Проектом предусмотрено 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 км. Самая длинная эстакада в 14 км будет построена в районе Санкт-Петербурга. Для мостовых переходов разработаны 32-метровые балки весом 700 тонн, что значительно превышает параметры типовых конструкций в автодорожном строительстве", - говорится в сообщении.

В инфоцентре добавили, что проект имеет высокую техническую сложность из-за особенностей рельефа и геологии трассы. "На многих участках - слабые болотистые грунты, что требует укрепления земляного полотна. Для этого проект предусматривает установку более 1 млн свай общей длиной около 12 тыс. км", - уточнили там.

Кроме того, вдоль трассы создается производственная база: в Новгородской и Тверской областях строятся два роботизированных завода по выпуску специальных безбалластных плит, планируется их запустить в следующем году. Также ведется строительство 14 заводов для производства свай и 10 полигонов для изготовления мостовых конструкций. Как уточнил Крапивин, на всех 10 полигонах уже ведутся подготовительные работы, на 4 из них уже активно идет стройка.

Всего на объектах магистрали задействовано более 7 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники. Строители прокладывают подъездные дороги, переносят инженерные коммуникации, а также обустраивают городки для размещения до 20 тыс. специалистов.

О магистрали

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 679 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), Минска, Адлера и Рязани.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.