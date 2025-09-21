В Казахстане на пунктах пропуска в Россию скопились грузовики

По данным Министерства транспорта республики, ситуация во многом обусловлена ужесточением мер контроля со стороны РФ

АСТАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана отмечают значительное скопление грузовых машин на некоторых автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана по итогам проверки автомобильных пунктов пропуска.

"По итогам обследования установлено, что на ряде пунктов пропуска наблюдается значительное скопление транспортных средств на нейтральной полосе в сторону РФ, особенно грузового автотранспорта. Это приводит к образованию очередей, замедлению пропускных процедур и дополнительным затратам времени для участников, как следствие и на стороне Казахстана", - говорится в сообщении.

По данным министерства, такая ситуация во многом обусловлена ужесточением мер контроля со стороны России.

"В частности, усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра транспортных средств, а также введены дополнительные меры по проверке документов и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований", - пояснили в пресс-службе.

В ходе проверки сотрудники министерства и Пограничной службы Казахстана провели детальный осмотр инфраструктуры пунктов пропуска, включая зоны движения автотранспорта, площадки для досмотра, здания и сооружения для обслуживания граждан и сотрудников.

19 сентября в пресс-службе комитета государственных доходов Минфина Казахстана сообщили ТАСС, что таможенное ведомство не фиксирует очередей из грузовиков на въезд в Россию со стороны республики, проверки на границе проводятся в обычном режиме. В комитете при этом заявили со ссылкой на перевозчиков, что на трассах России усилились проверки казахстанских грузовых автомобилей, вызывающие трудности в поставках и дополнительные расходы.