Сотрудники станции аттестованы и работают в соответствии с нормами и требованиями законодательства России, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Формирование организационной структуры персонала Запорожской атомной электростанции завершено. Все сотрудники аттестованы и работают в соответствии с требованиями, нормами и правилами законодательства РФ, сообщил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Основной персонал набран, у нас сформирована организационная структура полностью. Ее ввод в действие запланирован до конца этого года. Поэтому весь персонал, который работает сейчас на станции, начиная от меня, заканчивая уборщицей или слесарем в ремонтном цеху, они уже набраны, аттестованы и работают в соответствии с требованиями закона Российской Федерации. Это очень хороший, положительный факт", - сказал Черничук.

Эта работа является частью большого и длительного процесса интеграции Запорожской АЭС в Российскую Федерацию. Ранее Черничук сообщил ТАСС, что он находится на завершающей стадии.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект, расположенный на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре Запорожской области. По итогам состоявшихся в конце сентября 2022 года референдумов ДНР, ЛHP, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ в качестве полноценных субъектов. 5 октября 2022 года президент РФ подписал указ, закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией. Правом эксплуатации ЗАЭС наделена российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденная корпорацией "Росэнергоатом", входящей в структуру госкорпорации "Росатом". Имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации.