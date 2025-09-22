Пушилин назвал смелостью сотрудничество Никарагуа с Донбассом и Новороссией

Глава ДНР отметил, что регион заинтересован в торгово-экономическом, социальном и культурном взаимодействии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Республикой Никарагуа назвал смелостью решение страны совместно работать с регионами Донбасса и Новороссии.

Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега и сопрезидент Росарио Мурильо направили послание солидарности главе российского государства Владимиру Путину, в котором заявили о поддержке России в ее борьбе против украинского неонацизма, которому оказывает содействие НАТО. Они также выразили "полную поддержку и полное признание Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации".

"Хотелось бы еще поблагодарить позицию Республики Никарагуа, потому что это все-таки смелость в нынешнем современном мире. <…> Мы сегодня с подписанием [соглашения] заявляем о своем вкладе, о совместном вкладе в справедливое будущее, в котором не будет места однополярности и несправедливости. <…> Будет место принципу доброй воли, принципу равноправия, и на этом хотелось бы сделать особый акцент", - сказал он.

Глава ДНР также отметил, что регион заинтересован в многостороннем взаимодействии с Никарагуа - в торгово-экономическом, социальном и культурном. "Мы, подписывая сегодняшнее соглашение, говорим о том, что сразу хотели бы перенести его в практическую плоскость. Мы привыкли действовать. Для нас очень важно сразу наладить [работу] по всем возможным направлениям сотрудничества. И я говорю не только об экономическом потенциале, который в наших регионах точно предстоит еще раскрыть. Я говорю еще и <…> о других направлениях - <…> о культуре, об образовании, о спорте. Поэтому есть, где поработать", - сказал он.