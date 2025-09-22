Глава ЛНР назвал знаковым событием подписание договора о сотрудничестве

ЛУГАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал знаковым подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЛНР и Никарагуа. Регион может предложить партнерам продукцию металлургии и сельского хозяйства.

"Сегодня мы впервые в составе Российской Федерации заключили международное соглашение, договорились о сотрудничестве с Республикой Никарагуа. Для Луганской Народной Республики это знаковое событие. <…> Оно позволит наладить взаимовыгодные контакты луганских предприятий с потенциальными зарубежными партнерами. Безусловно, это даст положительный эффект для экономики нашей республики, у нас есть что предложить: продукцию металлургии, переработки, сельского хозяйства", - сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.

Торжественная церемония подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополь с Республикой Никарагуа прошла в Москве в Доме приемов МИД России.

По словам главы ЛНР, сотрудничество стало возможным благодаря тому, что три года регионы Донбасса и Новороссии воссоединились с Россией, стали ее полноправными субъектами.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.