Роль играют инфляционные ожидания населения, отметил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Оттока вкладов из банков в России не фиксируется, роль играют инфляционные ожидания населения, сообщил журналистам советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Динамика депозитов сохраняется положительной, хотя ставки-то действительно были очень-очень сильные. Еще в декабре, когда были сильные инвестиционные ожидания, банки действительно давали 22-23%, 24%. Сейчас, если мы говорим о депозитах на полгода - год, это существенно, чуть не вдвое ниже ставки тех пиковых значений. А оттока нет, люди все равно продолжают размещать деньги на вкладах. Почему так происходит? Очень просто: потому что привлекательность вкладов <….> определяется в первую очередь реальной ставкой, роль играет не только та ставка, которую выдает вам банк, номинальная ставка, но и наши с вами инфляционные ожидания", - сказал он.

Тремасов отметил, что с конца 2024 года, когда был всплеск инфляции, инфляционные ожидания несколько снизились. И это отчасти компенсировало снижение номинальных ставок по вкладу, они сохраняют свою привлекательность.