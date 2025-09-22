Несмотря на возникшие трудности, большинство полетов проходят штатно сообщило агентство Belga

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники аэропорта Брюсселя из-за сбоя в работе системы регистрации, которая произошла из-за кибератаки, записывают пассажиров на рейсы в том числе вручную, используя бумагу и ручки. Об этом сообщило агентство Belga со ссылкой на представителя аэропорта Ихсане Шиуа Лекхли.

По ее словам, для регистрации на рейс используются также ноутбуки и планшеты, но сохраняется возможность зарегистрироваться онлайн. Также пассажиры могут самостоятельно напечатать бирки для багажа.

Сообщается, что, несмотря на возникшие трудности, большинство полетов проходят штатно. Из 277 исходящих рейсов отменены только 40, а из 277 входящих - 23. Когда аэропорт сможет вернуться к нормальному режиму работы, неизвестно.

Ранее в Агентстве ЕС по кибербезопасности (ENISA) заявили, что причиной перебоев в работе нескольких крупных аэропортов Европы стала кибератака. Там отметили, что к расследованию ситуации были привлечены правоохранительные органы.

В последние дни несколько воздушных гаваней Европы, в том числе Хитроу, а также аэропорты Брюсселя, Берлина и Дублина, сообщили о технических проблемах и сбоях в системе регистрации из-за кибератаки. В связи с этим в аэропортах образовались очереди, а многие рейсы были отменены.