АСТАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр торговли США Говард Латник предложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву совместно инвестировать в разработку критических минералов на территории республики.

"Возможность для нас работать вместе и развивать экономики обеих стран - это ключ к торговым отношениям и возможностям. У вас есть отличные критические минералы, в которые мы можем инвестировать вместе", - сказал он на встрече с Токаевым, фрагмент видеозаписи которой опубликовала пресс-служба казахстанского лидера.

Также Латник поблагодарил Токаева за выбор компании Wabtec в контракте на закупку локомотивов. Ранее в пресс-службе президента сообщили, что США поставят Казахстану 300 локомотивов по договору на $4,2 млрд.

"Я считаю, что это превосходно и станет отличным началом и фундаментом для нашего совместного строительства. Мы очень ценим это", - сказал министр.

В начале сентября Казахстан посетила делегация из представителей 25 американских компаний. Вице-президент Торговой палаты США Хуш Чокси, который возглавлял делегацию, тогда сообщал, что американским инвесторам интересны вложения в добычу критических минералов, в частности, редкоземельных металлов.

Встреча прошла в Нью-Йорке в ходе рабочего визита Токаева в США. В пресс-службе президента также сообщили, что он провел встречу с главой компании Blackstone Стивеном Шварцманом.

"В ходе беседы главе компании Blackstone предложено реализовать совместные проекты по строительству дата-центров в Казахстане, а также рассмотреть потенциал сотрудничества в области управления активами через финансирование технологических и быстрорастущих компаний в нашей стране", - говорится в сообщении.