22 сентября, 22:23

На запасные аэродромы ушли 10 летевших в Шереметьево самолетов

Речь идет, в частности, о рейсах из Сочи, Стамбула, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани, Мурманска, Перми и Екатеринбурга

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Из-за введенных в аэропорту ограничений десять летевших в Шереметьево самолетов ушли на посадку на запасные аэродромы. Об этом ТАСС сообщили в Шереметьево.

Читайте также
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограниченияВ Шереметьево назвали спокойной обстановку после введения ограниченийВ Шереметьево не менее пяти самолетов находятся в зоне ожидания из-за ограничений

"Десять самолетов были вынуждены уйти на посадку на запасные аэродромы в другие города", - сказал собеседник агентства. В частности, речь идет о рейсах из Сочи, Стамбула, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани, Мурманска, Перми и Екатеринбурга. Их временно приняли аэропорты Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга. Один борт принял аэропорт Домодедово, что также подтверждается данными онлайн-табло аэропорта.

Ранее Росавиация сообщила, что в Шереметьеве введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО сбила 11 беспилотников, летевших на столицу. 

Теги:
РоссияМосква