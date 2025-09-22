На запасные аэродромы ушли 10 летевших в Шереметьево самолетов

Речь идет, в частности, о рейсах из Сочи, Стамбула, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани, Мурманска, Перми и Екатеринбурга

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Из-за введенных в аэропорту ограничений десять летевших в Шереметьево самолетов ушли на посадку на запасные аэродромы. Об этом ТАСС сообщили в Шереметьево.

"Десять самолетов были вынуждены уйти на посадку на запасные аэродромы в другие города", - сказал собеседник агентства. В частности, речь идет о рейсах из Сочи, Стамбула, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани, Мурманска, Перми и Екатеринбурга. Их временно приняли аэропорты Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга. Один борт принял аэропорт Домодедово, что также подтверждается данными онлайн-табло аэропорта.

Ранее Росавиация сообщила, что в Шереметьеве введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО сбила 11 беспилотников, летевших на столицу.