Президент республики Касым-Жомарт Токаев отметил, что Астана гарантирует американским компаниям равные условия ведения бизнеса, передали в его пресс-службе

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Казахстан приглашает компании из США сотрудничать в сферах полезных ископаемых, в том числе урана и угля, а также в областях науки, транспорта, IT и других секторах. Об этом сообщили в пресс-службе президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его выступления на круглом столе с представителями американских компаний в Нью-Йорке.

В частности, по словам Токаева, Казахстан как крупнейший мире производитель природного урана 24% такой продукции импортирует в США.

"В данном контексте глава государства подчеркнул важность участия американских энергетических компаний в реализации этой стратегически важной задачи. Он также указал на необходимость изучения новых возможностей в области геологоразведки и расширения существующих проектов, а также добычи и переработки урана", - говорится в сообщении.

Также президент отметил, что "в соответствии с приоритетами США в области энергетики мы также продвигаем чистые, эффективные и экологически безопасные энергетические решения на основе угля".

"Обладая одними из крупнейших в мире запасов угля, мы разделяем подход США, рассматривающий его как надежный и безопасный источник энергии, по крайней мере в обозримом будущем", - сказал президент.

Также он напомнил о подписанном ранее соглашении на закупку локомотивов.

"Сегодня мы стали свидетелями подписания нового соглашения с Wabtec на сумму более $4 млрд, которое существенно укрепит наше сотрудничество с США в сфере транспорта. Флагманские авиакомпании [Казахстана] Air Astana и SCAT активно эксплуатируют самолеты Boeing, которые составляют основу нашего парка гражданской авиации. Мы работаем над расширением сотрудничества с Boeing и надеемся получить дополнительные новые самолеты в ближайшие годы", - добавил Токаев.

Кроме того, он пригласил американские компании "принять участие в реализации сельскохозяйственного потенциала Казахстана" и "напомнил о планах Казахстана стать в течение ближайших трех лет полностью цифровым государством и ведущим IT-хабом Евразии в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта".

Также президент заверил участников мероприятия, что Астана "гарантирует американским компаниям равные условия ведения бизнеса в Казахстане". Он обратил внимание на области науки и культуры.

"Сегодня я с большим удовольствием узнал о решении Смитсоновского института учредить Фонд культурного наследия Казахстана, который будет заниматься сохранением, изучением и продвижением на мировой арене богатого наследия нашей страны", - сказал Токаев.