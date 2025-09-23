По данным агентства, Анкара также планируют завершить покупку сотен бомб, управляемых ракет и запасных двигателей

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Турецкие власти планируют закупить сотни пассажирских самолетов американской компании Boeing и истребителей военной корпорации Lockheed Martin, а также договориться о возвращении производства ряда комплектующих в Турцию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, во время встречи в Белом доме в четверг президент США Дональд Трамп рассмотрит предложение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана компенсировать платежи за американские самолеты сделками на местное производство на сумму более чем $10 млрд. Как заявили источники, после встречи США могут снять запрет с 10 турецких компаний, занимающихся производством запчастей для истребителей F-35, в частности центральной части фюзеляжа. Прекращение действия запрета позволит предприятиям зарабатывать около $12 млрд и будет стимулировать рост военной промышленности Турции, говорится в публикации.

Власти Турции также планируют завершить покупку 40 истребителей F-16 последнего поколения, а также сотен бомб, управляемых ракет и запасных двигателей. По информации источников, изначально в планах руководства республики было приобретение 79 комплектов оборудования для модернизации F-16 в рамках закупки на $23 млрд, однако Анкара остановила свой выбор на F-35A.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Трампом поставки истребителей F-35 и F-16. Руководство республики надеется, что США будут выполнять все договоренности касательно F-35 и F-16, отметил он.

После заключения Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкару в 2019 году исключили из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35. Вслед за этим в Турции стали говорить об альтернативах F-35. В качестве одной из них турецкая сторона выбрала истребитель Eurofighter.