Минэнерго РФ уверено, что рынок топлива будет полностью обеспечен предложением

Правительство ситуацию держит на контроле, сообщил первый замглавы ведомства Павел Сорокин

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики уверено, что рынок топлива в 2025 году будет полностью обеспечен предложением. Об этом журналистам сказал первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

"Правительство ситуацию держит на контроле, соответственно, и рынок полностью будет обеспечен [предложением]", - сказал он.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что профильные ведомства обсуждают продление запрета на экспорт бензина из РФ для всех участников рынка и введение запрета на экспорт дизельного топлива также для всех участников рынка до конца 2025 года.

Сейчас до 30 сентября действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (в том числе для НПЗ), а для непроизводителей - до 31 октября.

Об уже принятых мерах

Ранее нефтяным компаниям рекомендовано было поддерживать достаточные объемы поставок на внутренний рынок и воздержаться от взаимных закупок на бирже.

Вице-премьер РФ Александр Новак также поручил проработать долгосрочные меры для стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС. Меры разрабатываются на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.

Ранее источники ТАСС сообщали, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, и сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года.